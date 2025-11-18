Силы ПВО сбили ночью 31 беспилотник над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили в Воронежской и Тамбовской областях – по 10 аппаратов в каждом регионе. Кроме того, по 3 БПЛА уничтожили в Ростовской и Ярославской областях, 2 – в Смоленской области и еще по 1 дрону – в Брянской, Курской и Орловской областях.

Ранее сообщалось, что в результате беспрецедентной атаки ВСУ на энергосистему Донецкой Народной Республики (ДНР) были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС). Многие населенные пункты обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в белгородском Короче: в результате удара по коммерческому зданию пострадали два человека. Обоих раненых госпитализировали в местную больницу.