Режим ЧС объявлен в ДНР после повреждения двух ТЭС при атаке ВСУ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Донецкой Народной Республике (ДНР) после повреждения двух тепловых электростанций (ТЭС) из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина.

"Постановляю ввести со дня вступления в силу настоящего указа и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация", – сказано в указе, который размещен на сайте главы ДНР.

Пушилин ранее сообщал о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС. Он назвал атаку ВСУ на энергосистему ДНР беспрецедентной.

По его словам, из-за повреждений ТЭС многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства начали работу в экстренном режиме.

