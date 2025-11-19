Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу

1 из 3

Министерство обороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале фотографии, которые были сняты после того, как украинские военные попытались атаковать объекты в Воронеже американской оперативно-тактической баллистической ракетой ATACMS.

На кадрах видны части ATACMS. Ведомство уточнило, что все четыре ракеты были нейтрализованы боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и комплексом "Панцирь" во время противоракетного боя.

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена крыша Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, а также один частный дом. Среди мирного населения никто не пострадал и не погиб.

Помимо этого, российская армия определила, откуда были запущены ракеты ATACMS в Харьковской области. Две американские установки реактивных систем залпового огня MLRS были выявлены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

В результате Вооруженные силы России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М" по ракетной позиции украинских войск. Таким образом, были уничтожены две MLRS с боекомплектом, а также личный состав боевых расчетов, состоящий из 10 человек.

В ночь на 19 ноября средства ПВО уничтожили 65 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны РФ, 16 дронов сбили над акваторией Черного моря, по 14 БПЛА – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 – над Белгородской областью, 9 – над Азовским морем и еще один беспилотник был ликвидирован в Брянской области.

