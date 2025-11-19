Песков: РФ противостоит попыткам наносить удары западным оружием по ее территории

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России противостоят украинским попыткам наносить удары западным оружием по территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы продолжаем СВО. Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима нанесения ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, все американские ракеты были сбиты средствами ПВО. При этом российские войска, как и раньше, работают исключительно по военным и околовоенным целям на Украине.

ВСУ попытались атаковать объекты в Воронеже американской оперативно-тактической баллистической ракетой ATACMS. В результате все четыре ракеты были нейтрализованы боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и комплексом "Панцирь".

Российские силы определили, откуда были запущены ракеты – две американские установки реактивных систем залпового огня MLRS были выявлены в районе населенного пункта Волосская Балаклея. Военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М" по ракетной позиции украинских войск.

В свою очередь, депутат ГД Михаил Шеремет назвал провокацией попытку удара по России ракетами ATACMS. По его словам, украинские власти стремятся любой ценной втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией.