Силы ПВО РФ сбили 4 Storm Shadow и 119 БПЛА за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за последние сутки ликвидировали 4 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 119 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, с начала спецоперации было уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 97 515 беспилотников, 637 зенитных ракетных комплексов, 26 134 танка и иных бронемашин, а также 1 618 реактивных систем залпового огня, 31 426 орудий полевой артиллерии и 47 170 единиц автомобильной техники.

Ранее российская армия поразила в западных областях Украины инфраструктуру военно-промышленного комплекса и энергетические объекты, которые обеспечивали работу ВПК. Также были нанесены удары по украинским складам, где хранились беспилотники дальнего действия.

По данным Минобороны России, удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе с использованием гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" и ударных БПЛА. Атака была реализована в ответ на террористические действия со стороны Киева.

