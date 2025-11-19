ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК и энергетики в западных областях Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала в западных областях Украины инфраструктуру военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики, которые обеспечивали работу украинского ВПК. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Массированный удар был нанесен утром 19 ноября с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе с использованием гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" и ударных БПЛА. Атака была реализована в ответ на террористические действия со стороны Киева.

Помимо инфраструктуры ВПК Украины и энергетических объектов, российские войска нанесли удары по украинским складам, где хранились беспилотники дальнего действия.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России уничтожили пусковые установки, с которых были запущены ATACMS по Воронежской области. В результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" уничтожены не только две пусковые установки, но и их боекомплект, а также личный состав боевых расчетов численностью до 10 человек.

В ведомстве подчеркнули, что обломки сбитых ракет упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частный дом. В результате ЧП никто не пострадал.