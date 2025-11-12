Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 10:35

Политика

Охлобыстин заявил о выплате 10 млн руб уничтожившим Abrams российским военным

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские военные, уничтожившие первый американский танк Abrams, получили озвученную актером Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил сам артист.

"Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 миллионов, потом еще столько же", – сказал он.

Актер уточнил, что награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".

Ранее армия России с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожила Abrams на авдеевском направлении. Командир самоходной артиллерийской установки рассказал, что американская техника застряла в грязи, после чего по ней был нанесен удар. Танковый экипаж не спасся.

ВС РФ уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика