Охлобыстин заявил о выплате 10 млн руб уничтожившим Abrams российским военным
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Российские военные, уничтожившие первый американский танк Abrams, получили озвученную актером Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил сам артист.
"Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 миллионов, потом еще столько же", – сказал он.
Актер уточнил, что награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".
Ранее армия России с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожила Abrams на авдеевском направлении. Командир самоходной артиллерийской установки рассказал, что американская техника застряла в грязи, после чего по ней был нанесен удар. Танковый экипаж не спасся.
