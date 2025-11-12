Охлобыстин заявил о выплате 10 млн руб уничтожившим Abrams российским военным

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские военные, уничтожившие первый американский танк Abrams, получили озвученную актером Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил сам артист.

"Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 миллионов, потом еще столько же", – сказал он.

Актер уточнил, что награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары".

Ранее армия России с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожила Abrams на авдеевском направлении. Командир самоходной артиллерийской установки рассказал, что американская техника застряла в грязи, после чего по ней был нанесен удар. Танковый экипаж не спасся.