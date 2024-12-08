Белый дом признал, что танки Abrams для ВСУ были недоукомплектованы

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Переданные украинской армии танки Abrams были недоукомплектованы. С таким заявлением выступил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении", – цитирует Салливана РИА Новости.

Он добавил, что данная оценка в точности сходится с оценкой военных США.

США ранее направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов. В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы и прочее.

По данным СМИ, Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Киев рассчитывает на устойчивый мир. При этом конкретные сроки заявления украинской стороны не указаны.