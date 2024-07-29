Артиллеристы ВС РФ при помощи "Краснополя" уничтожили застрявший танк Abrams

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожили танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

По словам командира САУ, американский танк застрял в грязи, после чего и был уничтожен артиллеристами.

"Мы долго за ним охотились, все-таки его нашли. Нашли по причине то, что он не может ездить по нашим дорогам – он застрял в грязи просто, утонул", – рассказал он.

По словам командира, из экипажа Abrams никто не спасся.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов Вооруженных сил РФ подбили американский Abrams на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. При попытке покинуть технику членов экипажа уничтожили.