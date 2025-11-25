03:12Происшествия
Два жилых дома и офисный центр повреждены в Краснодаре при атаке БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Два многоквартирных дома и офисный центр в Краснодаре получили повреждения после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На месте уже работают спецслужбы, которые проводят детальное обследование территории и устанавливают причиненный ущерб. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее несколько жилых домов получили повреждения в Новороссийске в результате атаки беспилотников. При падении фрагментов дрона на частный жилой дом пострадал один человек.
Еще один человек пострадал в результате атаки БПЛА в селе Кабардинка Геленджика. Его доставили в одну из больниц города, угрозы жизни нет.
В Новороссийске развернули пункт временного размещения на базе школы № 29 для жителей квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА.