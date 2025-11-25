Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:12

Происшествия

Два жилых дома и офисный центр повреждены в Краснодаре при атаке БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Два многоквартирных дома и офисный центр в Краснодаре получили повреждения после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте уже работают спецслужбы, которые проводят детальное обследование территории и устанавливают причиненный ущерб. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее несколько жилых домов получили повреждения в Новороссийске в результате атаки беспилотников. При падении фрагментов дрона на частный жилой дом пострадал один человек.

Еще один человек пострадал в результате атаки БПЛА в селе Кабардинка Геленджика. Его доставили в одну из больниц города, угрозы жизни нет.

В Новороссийске развернули пункт временного размещения на базе школы № 29 для жителей квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика