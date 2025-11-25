Форма поиска по сайту

25 ноября, 22:23

Происшествия

День траура объявлен 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День траура объявлен в среду, 26 ноября, в Неклиновском районе Ростовской области после гибели людей от атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил глава района Василий Даниленко в своем телеграм-канале.

В связи с этим во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество было ликвидировано над акваторией Черного моря – 116. Над Краснодарским краем удалось сбить 76 дронов, а над Ростовской областью – 16.

В результате пострадали 10 человек, из которых 8 были госпитализированы, а еще двум была оказана помощь на месте. Погибли 3 местных жителя.

Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 1 частный дом, Механический колледж, 2 промышленных предприятия и детский сад № 7. При этом два жилых здания в Таганроге после атаки БПЛА подлежат сносу.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а власти Таганрога ввели режим ЧС. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал данную атаку самой масштабной за весь период.

происшествиярегионы

Главное

