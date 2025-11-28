Форма поиска по сайту

28 ноября, 08:50

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 2 украинских беспилотных летательных аппарата над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, дроны были зафиксированы в двух городских округах и в одном районе области. Никто из жителей в результате не пострадал, однако повреждения получили кровля жилого дома и остекление автозаправочной станции (АЗС).

Всего в ночь на 28 ноября ПВО нейтрализовали 136 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего было уничтожено над территорией Ростовской области – 46. Еще 30 перехватили над Саратовской областью и 29 – над Крымом.

Также прилет вражеских БПЛА был зафиксирован в Луганской Народной Республике (ЛНР). Целью атаки стали три заправки, расположенные на территории северных районов региона. В результате оказались повреждены фасады зданий автозаправочных станций.

