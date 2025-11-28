Силы ПВО за ночь сбили 136 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 136 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Ростовской области было уничтожено 46 беспилотников, над Саратовской областью – 30, а над Республикой Крым – 29.

Помимо этого, было сбито 6 БПЛА над Брянской областью, 5 – над Волгоградской, по 2 – над Воронежской областью и территорией Московского региона. Также было уничтожено по 1 беспилотнику над Курской и Калужскими областями.

Вместе с тем БПЛА были сбиты над акваторией Черного и Азовского морей – 12 и 2 беспилотника соответственно.

Ранее Сергей Собянин сообщал об уничтожении БПЛА на подлете к Москве, спустя некоторое время был сбит еще один дрон. В связи с этим аэропорт Внуково объявил временные ограничения на полеты, которые позже были сняты.

