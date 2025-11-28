Временные ограничения введены во Внуково

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на полеты объявлены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения введены в аэропорту на фоне отражения атаки беспилотников на Москву. Как сообщил Сергей Собянин, в ночь на 28 ноября силы ПВО ликвидировали два вражеских БПЛА на подлете к столице.

Сотрудники экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков дронов. Информация о возможных последствиях воздушной атаки уточняется.