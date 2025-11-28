28 ноября, 05:37Транспорт
Временные ограничения введены во Внуково
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на полеты объявлены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения введены в аэропорту на фоне отражения атаки беспилотников на Москву. Как сообщил Сергей Собянин, в ночь на 28 ноября силы ПВО ликвидировали два вражеских БПЛА на подлете к столице.
Сотрудники экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков дронов. Информация о возможных последствиях воздушной атаки уточняется.