27 ноября, 20:11Транспорт
Стойка шасси надломилась у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска
Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"
Стойка шасси частично надломилась у самолета Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту Васьково. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, инцидент произошел в 15:55 27 ноября. Речь идет о самолете, который выполнял рейс Лешуконское – Архангельск. Прокуратура уточнила, что у борта надломилась левая стойка шасси.
Как указывает РИА Новости, на борту находились 12 пассажиров. По словам источника агентства, в результате происшествия никто не пострадал, людей отправили домой.
В связи со случившимся прокуратура организовала проверку.
Ранее самолет авиакомпании "Россия" получил повреждение после столкновения с другим бортом в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету.
В результате у самолета российской авиакомпании была частично повреждена хвостовая часть.
"Московский патруль": аэростат совершил жесткую посадку в Дмитрове