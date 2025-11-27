Стойка шасси надломилась у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Стойка шасси частично надломилась у самолета Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту Васьково. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел в 15:55 27 ноября. Речь идет о самолете, который выполнял рейс Лешуконское – Архангельск. Прокуратура уточнила, что у борта надломилась левая стойка шасси.

Как указывает РИА Новости, на борту находились 12 пассажиров. По словам источника агентства, в результате происшествия никто не пострадал, людей отправили домой.

В связи со случившимся прокуратура организовала проверку.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" получил повреждение после столкновения с другим бортом в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету.

В результате у самолета российской авиакомпании была частично повреждена хвостовая часть.