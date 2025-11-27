Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 20:11

Транспорт

Стойка шасси надломилась у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Стойка шасси частично надломилась у самолета Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту Васьково. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел в 15:55 27 ноября. Речь идет о самолете, который выполнял рейс Лешуконское – Архангельск. Прокуратура уточнила, что у борта надломилась левая стойка шасси.

Как указывает РИА Новости, на борту находились 12 пассажиров. По словам источника агентства, в результате происшествия никто не пострадал, людей отправили домой.

В связи со случившимся прокуратура организовала проверку.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" получил повреждение после столкновения с другим бортом в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету.

В результате у самолета российской авиакомпании была частично повреждена хвостовая часть.

"Московский патруль": аэростат совершил жесткую посадку в Дмитрове

Читайте также


транспортпроисшествиярегионы

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика