МАК опубликовал отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально опубликовал отчет о жесткой посадке Airbus A321 в кукурузном поле в подмосковном Раменском, произошедшей в 2019 году.

В документе указано, что причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек. Это привело к повреждениям обоих двигателей и снижению их тяги, в результате чего воздушное судно было вынуждено приземлиться вне аэродрома.

Согласно отчету, экипаж самолета был дезорганизован из-за отличия ситуации от отрабатываемых на тренажерах. Кроме того, на начальном этапе взлета пилоты не выполнили (или выполнили, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой.

"С самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС (командира воздушного судна – Прим. ред.), имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности", – говорится в документе.

После случившегося аэропорт Жуковский усилил меры по защите от птиц. В частности, приобретено дополнительное орнитологическое оборудование и увеличен штат инженеров по орнитологическому обеспечению безопасности полетов.

Помимо этого, Росавиация проанализировала обстановку с птицами на других российских аэродромах для повышения безопасности перелетов.

ЧП с самолетом Airbus A321, выполнявшим рейс Москва – Симферополь, произошел 15 августа 2019 года. Авиалайнер получил повреждения двигателей при взлете, после чего пилот Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке на кукурузном поле прямо по курсу.

На борту находились 226 пассажиров. Из них за медпомощью обратились 76 человек, 1 женщина была доставлена в больницу. Жертв удалось избежать.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Летчикам A321 присвоили звания Героев России, а остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.