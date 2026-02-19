19 февраля, 08:51Транспорт
Движение восстановлено на Бутовской линии метро
Фото: Мосфото
Движение поездов введено в график на Бутовской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Интервалы движения составов на данном участке были увеличены в связи с проверкой инфраструктуры.
До этого интервалы движения поездов увеличили на юго-западном участке Солнцевской линии метро. Причиной стало нахождение человека на путях.
Ранее также интервалы движения вагонов метро были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причиной была проверка состава.