Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 28 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Сотрудники экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков беспилотника.

Ранее сообщалось о нейтрализации еще одного вражеского дрона, попытавшегося атаковать Москву. Информация о возможных последствиях воздушной атаки уточняется.