Аэропорт Внуково вновь открыт на прием и выпуск авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Внуково. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения вводились в аэропорту для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 28 ноября Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве. Спустя некоторое время был уничтожен еще один дрон, направлявшийся в сторону столицы.

В связи с попыткой атаки БПЛА на столичный регион аэропорт Внуково объявил временные ограничения на полеты.