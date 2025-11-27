27 ноября, 21:12Происшествия
Проверка организована после жесткой посадки самолета под Архангельском
Фото: sledcom.ru
Проверка организована после жесткой посадки самолета под Архангельском. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.
27 ноября самолет Ан-2, выполнявший рейс Лешуконское – Архангельск, совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково. По данным прокуратуры, у воздушного судна частично надломилась левая стойка шасси.
По информации СМИ, на борту было 12 пассажиров. В результате никто не пострадал, людей отправили домой.
