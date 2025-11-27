Фото: sledcom.ru

Проверка организована после жесткой посадки самолета под Архангельском. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

27 ноября самолет Ан-2, выполнявший рейс Лешуконское – Архангельск, совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково. По данным прокуратуры, у воздушного судна частично надломилась левая стойка шасси.

По информации СМИ, на борту было 12 пассажиров. В результате никто не пострадал, людей отправили домой.