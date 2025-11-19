Более 260 миллионов рублей собрали НКО через благотворительный сервис на mos.ru

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи перевели более 260 миллионов рублей в 101 некоммерческую организацию за 5 лет работы благотворительного сервиса на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, с помощью сервиса на mos.ru средства собирает фонд "Женщины за жизнь", который оказывает поддержку женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Он помогает малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким мамам и беременным. Для них предоставляется юридическая, психологическая, врачебная и финансовая поддержка.

"В нашей команде более 5 тысяч сотрудников и волонтеров. Конечно, мы чувствуем поддержку москвичей, которые помогают программе с благотворительным сервисом", – сказала президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина.

Организация помогла незрячей многодетной матери, двое из ее детей имеют инвалидность. С помощью пожертвований ей оплатили поездку в Уфу, проживание и питание, где во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии женщине и ее сыну частично восстановили зрение.

Также поддержку получила женщина, семья которой столкнулась с финансовыми трудностями. Ее муж потерял работу, а ожидание ребенка требовало больших затрат.

Благотворительный фонд "Рэй" помогает 30 приютам для животных в Москве, области и других регионах. Там обитают более 16 тысяч собак и кошек. Сейчас он строит "РэйДом" – временное жилье для животных. Направить средства на его строительство также можно через mos.ru.

О ходе строительства организация отчитывалась на портале. Там уже появились двери, перегородки, сетки на окнах, покрашены стены. Также разбит газон на территории у дома, сделаны ливневки, построена веранда. Сотрудники фонда уже закупили стеллажи и холодильник для хранения лекарств, инфекционные боксы.

Фонд "Синдром любви" помогает людям с синдромом Дауна. Средства, которые отправляют москвичи, идут на оплату труда педагогов, которые учат подопечных финансовой грамотности и математике.

Также им помогают трудоустроиться. Один из подопечных фонда начал работать в мастерских организации, а позже поступил в колледж на керамиста.

"В июне у нас прошел опрос, охвативший 418 семей. Более 55% родителей отметили рост самостоятельности у детей, а также улучшение их когнитивных и социальных навыков", – рассказала директор фонда "Синдром любви" Юлия Лавричева.

Она отметила, что подопечные начинают лучше говорить, учатся работать в команде. Их семьи стали чувствовать себя увереннее и спокойнее.

На портале mos.ru можно поддержать любую из 101 организации. Также там есть опция "Помочь всем", которая распределяет средства между всеми фондами в одной категории.

Ранее стало известно, что зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 6–7 декабря на Болотной площади в Москве. Там будет ярмарка с изделиями, созданными подопечными некоммерческих организаций столицы. Гости смогут поучаствовать в творческих занятиях, а также пройти квест, который расскажет о работе городских НКО.

