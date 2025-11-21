Форма поиска по сайту

21 ноября, 16:19

В Тверском районе Москвы благоустроили 15 улиц

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На территории Тверского района в столице благоустроили 15 улиц, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты обновили свыше 41 тысячи квадратных метров проезжей части, провели ремонт более 20 тысяч квадратных метров пешеходных зон, заменили светофоры и опоры наружного и контрастного освещения. Также были установлены малые архитектурные формы.

Например, в Козицком переулке специалисты отремонтировали свыше 2 тысяч квадратных метров проезжей части и 500 квадратных метров тротуаров. На улице установили 10 опор освещения. Общая протяженность благоустроенного участка составила 270 метров.

Также в Мамоновском переулке привели в порядок свыше 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров, почти 2 тысячи квадратных метров проезжей части и установили 400 метров бортового камня. На участке установили 8 новых фонарей и разбили почти 300 квадратных метров газона.

В общей сложности в работах приняли участие около 250 специалистов и 60 единиц тяжелой спецтехники – катки, бортовые грузовики, фронтальные погрузчики и машины, которые распределяли асфальтобетонную смесь по поверхности.

Работы выполнили в сжатые сроки на нескольких участках одновременно. Это обусловлено высоким автомобильным трафиком и комфортом для пешеходов.

Ранее в столице построили и реконструировали 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации. Работы прошли во всех административных округах Москвы. В ремонте использовали только современные технологии и оборудование.

городблагоустройство

