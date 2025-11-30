Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 ноября, 11:15

Общество

Московские волонтеры представили проекты на форуме добровольческого движения

Бизнес отреагировал на решение суда по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Зрителям Москвы 24 предложили прислать фотографии с мамами

Врач рассказал, сколько часов нужно спать в день

В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство

Температура составит 5 градусов в Москве днем 30 ноября

Москвичу пришлось вернуть автомобиль, приобретенный у пенсионерки

Участник СВО Виталий Шереметьев рассказал, как помогает людям после службы

Участники и ветераны СВО из Москвы могут получить помощь специалистов

Московские волонтеры представили свои проекты на ежегодном форуме корпоративного добровольческого движения.

Сотрудники крупных компаний столицы вносят большой вклад в волонтерскую деятельность. Например, в районе Капотни высадили уже более 8 тысяч деревьев, а также помогают школьникам подготовиться к выпускному вечеру, чтобы он стал для ребят праздником, которой они запомнят на всю жизнь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Рыбакова

