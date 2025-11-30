Московские волонтеры представили проекты на форуме добровольческого движения

Московские волонтеры представили свои проекты на ежегодном форуме корпоративного добровольческого движения.

Сотрудники крупных компаний столицы вносят большой вклад в волонтерскую деятельность. Например, в районе Капотни высадили уже более 8 тысяч деревьев, а также помогают школьникам подготовиться к выпускному вечеру, чтобы он стал для ребят праздником, которой они запомнят на всю жизнь.

