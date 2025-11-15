Ветеран СВО рассказал о службе и жизни после возвращения

Ветеран СВО Александр Шелковой рассказал о службе и жизни после возвращения. Он часто встречается со школьниками, чтобы рассказать о своем боевом опыте.

В 2022 году он сам пришел в военкомат. Тогда ему уже было 44 года, а работа на военно-промышленном предприятии обеспечивала отсрочку от мобилизации. Шелковой прошел проверку по здоровью, после чего его направили в войска на должность старшего разведчика-снайпера.

После возвращения вернулся домой он вернулся к своей работе и стал участником программы "Время героев". На данный момент Шелковой получает второе высшее образование.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.