26 октября, 23:30

Общество

Школьный учитель рассказал, как воевал на СВО и вернулся к детям 1 сентября

Школьный учитель Альберт Нугуманов рассказал, как воевал на СВО и вернулся к детям 1 сентября. В марте 2024 года он ушел добровольцем, прошел подготовку в Чеченском спецназе и участвовал в боях под Донецком и в Белгородской области, исполняя обязанности старшины роты.

Вернувшись в августе после четырех месяцев в зоне боевых действий, он сразу возобновил педагогическую работу. Нугуманов отметил, что выбрал позывной "Учитель", так как и на фронте, и в школе видит свою роль в помощи и наставничестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

