Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": правительство может ограничить возврат товаров, купленных на маркетплейсах

"Деньги 24": правительство может ограничить возврат товаров, купленных на маркетплейсах

Банк России выпустит новые банкноты номиналом 50 и 10 рублей

"Деньги 24": годовая инфляция в России упала ниже 8%

"Деньги 24. Финансовая грамотность": паевые инвестиционные фонды

Косметику и бытовую химию начнут маркировать в России с 1 октября

В России могут повысить налог для самозанятых

Большие очереди на АЗС заметили в нескольких регионах России

"Деньги 24": эксперт рассказал об увеличении расходов бюджета РФ на социальную сферу

"Торги Москвы": подготовка кадров в системе торгов и закупок

"Деньги 24": порог упрощенной системы налогообложения для бизнеса снизят до 10 млн руб

Правительство России может ограничить возврат некоторых товаров, купленных на маркетплейсах. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, зачем нужны невозвратные тарифы в интернет-торговле.

По его словам, некоторые покупатели заказывают много товаров, а потом большую часть возвращают обратно. При этом расходы на доставку ложатся на бизнес. Также некоторые покупатели берут одежду, носят ее, а потом возвращают с биркой обратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика