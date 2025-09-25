"Деньги 24": правительство может ограничить возврат товаров, купленных на маркетплейсах

Правительство России может ограничить возврат некоторых товаров, купленных на маркетплейсах. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, зачем нужны невозвратные тарифы в интернет-торговле.

По его словам, некоторые покупатели заказывают много товаров, а потом большую часть возвращают обратно. При этом расходы на доставку ложатся на бизнес. Также некоторые покупатели берут одежду, носят ее, а потом возвращают с биркой обратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.