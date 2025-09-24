Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие законопроекты Минфин внес в правительство РФ

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие законопроекты Минфин внес в правительство РФ

Минфин предложил повысить НДС с 20 до 22%

В Банке России рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

Финансовый паспорт гражданина могут ввести в России

"Деньги 24": темп роста цен на бензин в России почти в два раза превысил общую инфляцию

"Деньги 24": рынок страхования от БПЛА вырос до 40 млрд рублей

Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против застройщика "ПИК"

"Деньги 24": эксперт рассказал, что подростки покупают на фондовом рынке

ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК"

Несколько тысяч фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, какие законопроекты Минфин внес в правительство РФ.

По словам эксперта, список основных трат российского бюджета в целом не поменялся. Туда входят социальная, оборонная сферы и национальные цели развития – от демографии до экологии и цифровизации.

Главным изменением стало повышение НДС с 20 до 22%. Его платит в основном средний и крупный бизнес, работающий на общей системе налогообложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика