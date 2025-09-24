"Деньги 24": эксперт рассказал, какие законопроекты Минфин внес в правительство РФ

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, какие законопроекты Минфин внес в правительство РФ.

По словам эксперта, список основных трат российского бюджета в целом не поменялся. Туда входят социальная, оборонная сферы и национальные цели развития – от демографии до экологии и цифровизации.

Главным изменением стало повышение НДС с 20 до 22%. Его платит в основном средний и крупный бизнес, работающий на общей системе налогообложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.