Юристы предупредили о штрафе за самовольное украшение дома к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Украшение к Новому году подъезда жилого дома без согласования с управляющей компанией и соседями может повлечь за собой наказание в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей, а в случае пожара и гибели людей гражданам может грозить уголовная ответственность. Об этом предупредили юристы в разговоре с РИА Недвижимость.

Адвокат Евгения Квартальнова напомнила, что без одобрения иных жильцов дома действия человека, украсившего подъезд к Новому году, будут расценены как самовольные. В свою очередь, руководитель отдела по правовым вопросам УК "Самолет" Вячеслав Соколов предупредил, что соседи в таком случае могут обратиться с жалобами в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор.

Кроме того, подключиться к ситуации может и МЧС, уточнил гендиректор УК "Эксжил" Дмитрий Чуркин. По его словам, украшения из бумаги, картона, дерева или пластика, а тем более электрические гирлянды будут нарушать требования законов и норм пожарной безопасности.

В связи с этим Квартальнова заявила, что нарушителя попросят убрать украшения, а также ему могут выписать административный штраф за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в размере от 400 до 5 000 рублей. Чуркин добавил, что человеку, украсившему подъезд без согласования с соседями, может грозить штраф еще и за нарушение требований пожарной безопасности, который составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Более того, если дверь в чужую квартиру будет повреждена в результате самовольного украшения подъезда, тогда, помимо административной ответственности, человеку может поступить иск от соседа о возмещении морального вреда и затрат на ремонт, добавила Квартальнова.

При этом возможен вариант и с возбуждением уголовного дела на человека. По ее словам, если из-за самовольно размещенной электрической гирлянды в подъезде произойдет пожар и погибнут люди, то нарушителю могут предъявить обвинение по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека".

Соколов посоветовал предупредить управляющую компанию и соседей в домовом чате о планах по украшению подъезда.

Между тем более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, особую атмосферу создадут главные символы праздника – около тысячи новогодних елей, украшенных разноцветными шарами и гирляндами.

Заммэра обратил внимание, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

