Стилист Лисовец дал совет украшать новогоднюю елку бантами

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Стилист Влад Лисовец советует украшать новогоднюю елку бантами. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он предложил выбрать бордовые или синие аксессуары. При этом предупредил, что мишура, шары и лампочки с бантами не сочетаются, поэтому лучше выбрать что-то одно.

"Если хочется украсить квартиру бантами или елку нарядить бантами, то ради бога. Другое дело, чтобы это не получилось вульгарно или совсем безвкусно. Когда на елке очень много бантов и они очень сильно блестят, плюс мишура, лампочки, шары, то она получается, как из двухтысячных. Это уже очень давно не тренд", – пояснил эксперт.

В целом Лисовец заметил, что банты – это всегда что-то праздничное, это про подарок. На его взгляд, минималистичная елка с несильно поблескивающими бантами всегда выглядит очень эффектно.

Между тем елочные базары заработают в каждом округе Москвы с 20 декабря. Там можно будет приобрести ели из Пермского края или Башкирии. Также на некоторых базарах будут продаваться игрушки и другие украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев. Елочные ярмарки будут открыты до 31 декабря.

Кроме того, главную елку страны доставят в Московский Кремль в полночь 12 декабря. 90-летнее дерево спилят 9 декабря. Еще два дня уйдет на его упаковку и погрузку на специальный автопоезд, после чего его привезут в столицу.

