14 ноября, 17:15

Общество

Сильный ветер в Москве раскрутил звезды на кремлевских башнях

Сильный ветер в Москве раскрутил звезды на кремлевских башнях

В Москве усилился ветер, который раскрутил звезды на башнях Кремля и гербы на здании Исторического музея. Комплекс городского хозяйства сообщает, что в некоторых районах есть случаи падения деревьев, а вечером 14 ноября столицу накроют дождь и мокрый снег.

По словам синоптиков, в городе действует желтый уровень погодной опасности, в аэропортах Шереметьево и Внуково зафиксирован штормовой ветер до 16 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют утром 15 ноября первый снежный покров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

