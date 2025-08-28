"Доктор 24": врач рассказала, кому грозит диабет второго типа

Почему сахарный диабет второго типа входит в десятку смертельных болезней и все чаще возникает у молодых людей? Какие продукты, кроме сладостей, повышают риск его развития? Стоит ли заменять сахар на сахарозаменители? И кому следует сдать анализы на сахарный диабет уже сейчас?

Как танцы помогают защититься от ожирения, депрессии и остеопороза? Какие из них снижают риск болезни Паркинсона? И с чего начать занятия, чтобы они принесли здоровью только пользу?

Правда ли, что чем ярче цвет сухофруктов, тем они полезнее? Помогают ли сухофрукты похудеть? И в каких случаях они могут навредить здоровью?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Татьяна Романенко, врач-эндокринолог Роман Терушкин и врач-диетолог Оксана Михалева.