27 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали, что важно знать о холестерине

"Доктор 24": врачи рассказали, что важно знать о холестерине

Столичные врачи помогли родить женщине с редким иммунным заболеванием

Дневная температура составит 16 градусов в Москве 27 августа

Собянин: 1,6 млн ребят пойдут в детсады, школы и колледжи Москвы в этом году

Китайский электрокар сможет "бросать" виртуальные арбузы в соседние машины

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 августа

Пользователи смогут обменять на призы накопленные баллы в мини-приложении Москвы 24

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 57% 27 августа

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 27 августа

В Сети завирусилось видео с попугаем, который различает оттенки розового цвета

Что важно знать о холестерине? Правда ли, что чем меньше холестерина, тем лучше? Как на уровень холестерина влияет отказ от жирных продуктов? Насколько полезно быть вегетарианцем для поддержания нормального уровня холестерина? И что делать, чтобы почистить сосуды от его излишков?

Использование какой мази от боли в спине может вызвать внутренние кровотечения? В каких случаях массаж полезен, а в каких приведет к параличу? И какие еще преступления против своего здоровья люди делают, пытаясь вылечить спину?

Почему в последнее время чаще говорят о пользе витамина К? Как он влияет на развитие остеопороза и заболеваний сердца? Из-за чего важно не допускать его дефицита? И в каких продуктах содержится больше всего витамина К?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской клиники № 220 Андрей Тяжельников, врач-травматолог, ортопед и спинальный хирург Леонид Туморин и диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско.

