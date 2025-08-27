"Доктор 24": врачи рассказали, что важно знать о холестерине

Что важно знать о холестерине? Правда ли, что чем меньше холестерина, тем лучше? Как на уровень холестерина влияет отказ от жирных продуктов? Насколько полезно быть вегетарианцем для поддержания нормального уровня холестерина? И что делать, чтобы почистить сосуды от его излишков?

Использование какой мази от боли в спине может вызвать внутренние кровотечения? В каких случаях массаж полезен, а в каких приведет к параличу? И какие еще преступления против своего здоровья люди делают, пытаясь вылечить спину?

Почему в последнее время чаще говорят о пользе витамина К? Как он влияет на развитие остеопороза и заболеваний сердца? Из-за чего важно не допускать его дефицита? И в каких продуктах содержится больше всего витамина К?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской клиники № 220 Андрей Тяжельников, врач-травматолог, ортопед и спинальный хирург Леонид Туморин и диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско.

