"Доктор 24": врач рассказал, как защититься от менингита

Почему в Москве и России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией? Что нужно делать, чтобы от нее защититься? По каким симптомам понять, что человек заражен? Что в этом случае делать? Насколько опасна эта инфекция?

Что такое синдром хронической усталости? Чем она отличается от повседневной усталости, которая бывает у многих ? Насколько опасно это заболевание? У кого оно возникает чаще всего? И что можно сделать, чтобы чувствовать себя бодрым?

Почему морепродукты называют настоящим суперфудом? какой из них снизит риск сахарного диабета, какой повысит либидо, а какой защитит от депрессии в грустные осенние дни? И почему некоторым людям есть морепродукты не стоит?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, врач-невролог Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Светлана Афоньшина и врач-диетолог и психотерапевт Марина Макиша.

