Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, как защититься от менингита

"Доктор 24": врач рассказал, как защититься от менингита

"Сделано в Москве": косметика Agenda

Температура воздуха составит 15 градусов днем 26 августа

Прожившие вместе 70 лет супруги отметили юбилей на форуме "Москва 2030"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 26 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 70% 26 августа

"Это Москва. Инфраструктура": что ловят в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 августа

Студенты-дизайнеры столичного колледжа разработали 14 уникальных проектов

Россияне стали жаловаться на курьеров, которые крадут их заказы

Почему в Москве и России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией? Что нужно делать, чтобы от нее защититься? По каким симптомам понять, что человек заражен? Что в этом случае делать? Насколько опасна эта инфекция?

Что такое синдром хронической усталости? Чем она отличается от повседневной усталости, которая бывает у многих ? Насколько опасно это заболевание? У кого оно возникает чаще всего? И что можно сделать, чтобы чувствовать себя бодрым?

Почему морепродукты называют настоящим суперфудом? какой из них снизит риск сахарного диабета, какой повысит либидо, а какой защитит от депрессии в грустные осенние дни? И почему некоторым людям есть морепродукты не стоит?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, врач-невролог Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Светлана Афоньшина и врач-диетолог и психотерапевт Марина Макиша.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика