Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали, можно ли вылечиться от герпеса навсегда

В популярных московских ресторанах появился запрет на фотографирование еды

Непогода ожидается после 15:00 в Москве 20 августа

Почти шесть миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 20 августа

"Новости дня": первые в России высокоскоростные поезда планируют запустить в 2028 году

"Утро": облачная погода и слабый дождь прогнозируются в Москве 20 августа

"Утро": скорость ветра достигнет 11 м/с в Москве 20 августа

Мини-апп появился в телеграм-канале "Москва 24"

Исследование показало, что почти 70% зумеров откладывают деньги

Что важно знать о вирусе герпеса первого типа, из-за которого на губах появляются болячки? Почему у одних высыпания на губах постоянно, а у других нет? По какой причине не помогают мази с ацикловиром? Можно ли вылечиться от герпеса навсегда?

Почему в мире растет количество детей с ожирением? Когда в этом виноваты родители, когда болезни, а когда – современный образ жизни? Чем ожирение в детстве может грозить ребенку в будущем? Как защитить своих детей или внуков от ожирения?

Почему люди стали отказываться от обычного коровьего молока и выбирать растительное молоко? Чем они принципиально отличаются друг от друга? Какое растительное молоко особенно полезно пить мужчинам, а какое – женщинам? Чем вообще полезно растительное молоко?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Татьяна Романенко, врач-эндокринолог Роман Терушкин и врач-диетолог Марина Макиша.

