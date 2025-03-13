Врачи предупредили об опасности вируса герпеса для нервной системы

Весна – время обострения многих заболеваний, включая вирусные инфекции. Одной из самых распространенных проблем является вирус герпеса, который, как выяснили американские ученые, может оказывать негативное влияние на мозг. По их данным, вирус способен вызывать неврологические последствия, такие как тревожность, двигательные нарушения и когнитивные проблемы.

Московские вирусологи подтверждают, что вирус герпеса может проникать в нервные клетки и мигрировать в центральную нервную систему. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти две трети населения мира являются его носителями.

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