Ливень обрушится на Москву вечером 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в среду, 20 августа, на Москву обрушится ливень, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В первой половине дня погода будет определяться "погожим гребнем антициклона", благодаря чему воздух прогреется до 19–22 градусов.

"К вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, откуда потянется гряда кучево-дождевых облаков высотой до 8 километров. После 15 часов заморосит мелкий дождь, переходящий в вечерний час-пик в ливень, который продолжится практически до утра", – объяснил синоптик.

По его словам, за 12 часов может выпасть до 15 литров дождевой воды на квадратный метр. Кроме того, будет дуть порывистый ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе ожидается прохладная погода, в том числе ночью. В Москве будет на 1,5–3 градуса ниже нормы, а самое сильное похолодание прогнозируется в субботу, 23 августа.

Погода в августе приближена к осенней, а прояснения неба будут чередоваться с дождями. Однако в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 25 градусов, хотя сильного всплеска жары не будет.



