До 23 градусов и умеренный дождь ожидаются в Москве 20 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 20 августа, составит от 21 до 23 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачность и небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье воздух прогреется от 19 до 23 градусов, по области тоже возможны небольшие осадки.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 741 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова охарактеризовала погоду в Центральной России в августе как приближенную к осенней. По ее данным, в этом месяце прояснения неба будут чередоваться с дождями. Она предупредила, что в ближайшие дни ожидаются ливни.

Однако ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что начало сентября в столице ожидается по-летнему теплым. Согласно прогнозам синоптика, средний температурный фон, как и количество осадков, в Москве будет близким к своей многолетней норме.

