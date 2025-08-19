19 августа, 10:00Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы
В Москве за последние годы реконструировали сразу пять стадионов, а еще два проекта находятся в работе. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Речь идет о спортивных объектах, которые в советское время находились на балансе крупных предприятий, а потом оказались брошенными. Поэтому для спасения таких объектов проводится процедура передачи имущества в собственность Москвы.
При этом очень часто приходится попутно отменять проекты застройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.