Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 10:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Собянин: запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург поможет развитию туризма и бизнеса

Собянин: новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

Собянин: новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

Собянин: в Москве в 26-й раз пройдет конкурс "Путеводная звезда"

Собянин: 17,5% всего технологического бизнеса России работает в Москве

Сергей Собянин рассказал о стажировках для детей из семей участников СВО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Собянин: проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт

Собянин: в Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота

В Москве за последние годы реконструировали сразу пять стадионов, а еще два проекта находятся в работе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о спортивных объектах, которые в советское время находились на балансе крупных предприятий, а потом оказались брошенными. Поэтому для спасения таких объектов проводится процедура передачи имущества в собственность Москвы.

При этом очень часто приходится попутно отменять проекты застройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика