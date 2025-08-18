Москвичей пригласили на экскурсии по обновленным школам

Жителям Москвы предоставили возможность посетить полностью обновленные столичные школы и ознакомиться с их новым оборудованием. О проведении первых открытых экскурсий рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр уточнила, что гостям покажут инновационные классы и современные медиатеки, учебные кабинеты с цифровыми и стерео-микроскопами и 3D-принтерами, оформленные в стиле новых кафе зоны отдыха и обеденные залы. Частью экскурсий станут тренировки с учителями физкультуры и консультации от специалистов городского психолого-педагогического центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.