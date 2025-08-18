Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 11:00

Общество

Москвичей пригласили на экскурсии по обновленным школам

Москвичей пригласили на экскурсии по обновленным школам

Сергей Собянин рассказал о стажировках для детей из семей участников СВО

Собянин: проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах России

Спрос на образовательные кредиты вырос в России

Запись в кружки на новый учебный год открылась в Московском дворце пионеров

Более 1 600 кружков запустит Московский дворец пионеров в новом учебном году

Мэр Москвы рассказал о новой школе в Пресненском районе

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Пресненском районе

Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Жителям Москвы предоставили возможность посетить полностью обновленные столичные школы и ознакомиться с их новым оборудованием. О проведении первых открытых экскурсий рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр уточнила, что гостям покажут инновационные классы и современные медиатеки, учебные кабинеты с цифровыми и стерео-микроскопами и 3D-принтерами, оформленные в стиле новых кафе зоны отдыха и обеденные залы. Частью экскурсий станут тренировки с учителями физкультуры и консультации от специалистов городского психолого-педагогического центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика