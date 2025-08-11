Финконсультант Тюрнева перечислила правила накопления средств для комфортной жизни

Большинство состоятельных россиян считают, что для жизни нужно иметь от 200 до 500 тысяч рублей на одного в месяц, выяснили аналитики. Как правильно планировать бюджет, чтобы чувствовать себя комфортно и при более низких доходах, расскажет Москва 24.

Дорого жить?

64% обеспеченных жителей России чувствуют, что их заработок не соответствует норме. В свою очередь, достаточной получаемую сумму назвали 36%. При этом приемлемым уровнем расходов на одного члена семьи считается 250 тысяч рублей, а необходимой для финансового благополучия – 500 тысяч, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы НИУ ВШЭ.

Говоря о признаках статусности и высокого дохода, свыше 50% респондентов указали на наличие недвижимости, автомобиля или других транспортных средств премиум-класса, а также путешествий за границу. Для 40% наглядным является гибкий график или в принципе возможность свободно распоряжаться своим временем.

В случае увеличения своих доходов около 50% состоятельных граждан отложат деньги. Треть инвестируют в бизнес, недвижимость или финансовые активы, чтобы умножить прибыль. Лишь 8% погасят благодаря дополнительным средствам долги и кредиты, показало исследование.

В среднем желаемый размер зарплаты по стране составляет 139 тысяч рублей в месяц, сообщал в январе 2025 года RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы.

Больше всего хотели бы получать сотрудники сферы красоты – 190 тысяч рублей. Затем идут IT-специалисты, которые ожидают оклад в 179 тысяч, а также строители, рассчитывающие на 175 тысяч, уточнили эксперты.

Самые низкие запросы оказались у работников, занимающихся управлением персоналом, бытовыми услугами и охраной: они стремятся получать 116 и 102 тысячи рублей соответственно.

Оптимизировать доходы и расходы

Для создания комфортного бюджета не обязательно экономить и отказываться от всего. Напротив, каждая трата должна приносить пользу сейчас и помогать чувствовать себя уверенно в будущем, поделилась мнением с Москвой 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

Чтобы спланировать свои расходы, необходимо в первую очередь вести учет. По словам эксперта, делать это можно в блокноте или специальном приложении. Таким образом, поняв, куда уходят деньги, получится определить, на что их выделять больше, а на что меньше.





Анна Тюрнева финансовый консультант Разделяйте "надо" и "хочу". Обязательные траты – жилье, еда, лекарства – это основа. Их важно держать в фокусе. А вот "хочу" – модные вещи, кафе, импульсивные покупки – лучше планировать заранее. Тогда удовольствие будет осознанным, а стресса – меньше.

Будущее – это тоже срочная оплата, подчеркнула эксперт.

"Откладывайте на цели так же регулярно, как платите за квартиру или телефон. Даже если сумма небольшая – это привычка, которая со временем творит чудеса", – добавила специалист.

В целом же для распределения средств на расходы и накопления консультант рекомендовала придерживаться схемы "50/30/20" и делить доходы на три части:

50% – на базовые нужды: аренда, еда, транспорт, медицина;

30% – на то, что делает жизнь приятной: путешествия, хобби, покупки "просто потому, что нравится";

20% – на будущее: сбережения, подушка безопасности, инвестиции.

"Если доход нестабилен, начните с меньшего – хотя бы 10–15% откладывайте регулярно. Главное – не гнаться за идеальным процентом, а делать это каждый месяц. Маленькие шаги – это тоже прогресс", – указала Тюрнева.

Эффективнее всего копить деньги, следуя принципу "плачу себе первым". Как пояснила эксперт, получив зарплату, важно сразу выделить из нее часть для сбережений.

Плюс нелишним будет механизировать накопления, настроив функцию автоплатежа, добавила консультант. Наконец, полезно придерживаться "правила 24 часов" и при желании совершить импульсивную покупку ждать сутки, чтобы понять, действительно ли в этом есть смысл, резюмировала Тюрнева.