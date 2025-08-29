Федор Конюхов установил новый рекорд по высоте полета на аэростате

Фото: телеграм-канал/Фёдор Конюхов

Путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Иваном Меняйло побил национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал путешественника.

Уточняется, что аэростат взлетел в 01:55 по московскому времени из пригорода Алейске в Алтайском крае, а уже в 03:11 Конюхов и Меняйло достигли высоты 10 678 метров.

Предыдущий национальный рекорд, установленный россиянином Виталием Ненашевым, был достигнут в 2019 году и составлял 10 266 метров.

Ранее Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь южную часть Атлантического океана на весельной лодке. Этого удалось достичь во время экспедиции, в ходе которой он планировал пересечь Южный океан из Южной Америки до Австралии.

Однако путешествие осложнялась сильными штормами, из-за которых лодка Конюхова оказалась повреждена. В итоге путешественника пришлось эвакуировать.

