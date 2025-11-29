Люди начали массово сдавать билеты на концерты Ларисы Долиной

Поклонники массово сдают билеты на концерты Ларисы Долиной на фоне имущественного скандала с ее участием. Как сообщают СМИ, на выступление во Владивостоке доступно более 200 мест, тогда как вчера их было всего 25.

В Хабаровске, где концерт запланирован на 2 декабря, также увеличилось количество нераспроданных билетов. Коммерческие организации начали дистанцироваться от певицы. Один из московских ресторанов удалил анонс ее новогоднего выступления, билеты на которое стоили около 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.