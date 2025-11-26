26 ноября, 02:40Общество
"Новости дня": в РФ предложили изменить схему оплаты общедомовых коммунальных расходов
Правила расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг хотят изменить в России. Речь идет об оплате света, воды и других ресурсов, используемых для содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Теперь предлагают отказаться от начисления оплаты по нормативам, а рассчитывать ее на основании показаний общедомовых счетчиков. Это означает, что сумма в квитанции будет зависеть от того, сколько на самом деле было потрачено на освещение подъезда и другие нужды.
Подробнее – в программе "Новости дня".