23 ноября, 13:23

Общество

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу метеорологов, что вечером 23 ноября, а также ночью и утром 24-го числа в мегаполисе температура опустится ниже нуля, пойдет снег, дождь, а местами – ледяной дождь. Все в совокупности может привести к образованию гололедицы.

"Особо неблагоприятные условия прогнозируются с 23:00 23 ноября до 09:00 24 ноября", – отметили в ведомстве.

Там же заверили, что состояние дорог находится под постоянным контролем. В зависимости от погодных условий специалисты проводят соответствующие регламентированные работы.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на улице, а автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

"Если это невозможно – быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавили в КГХ.

Минувшей ночью в Москве выпало от 0,9 до 6 миллиметров снега. В частности, по 0,9 миллиметра было зафиксировано на базовой метеостанции ВДНХ и в Тушине, еще 5 миллиметров – на Балчуге.

При этом в Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – там зафиксировали 6 миллиметров. В связи с этим в некоторых местах региона сформировался снежный покров.

Снеговики появились на улицах Москвы

