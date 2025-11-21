Снежная погода ожидается в Москве 24 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снежная погода ожидается в Москве в понедельник, 24 ноября. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

"Что касается понедельника – модели очень расходятся. Временами осадки в виде снега. Но не исключено, что днем этот снег сменится смешанной фазой – мокрым снегом либо даже дождем", – предупредила синоптик.

Столбики термометров в ночное время, по ее словам, будут варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – между минус 2 и плюс 3 градусов.

"А гололедные явления у нас уже сегодня (21 ноября. – Прим. ред.) наблюдались. В том числе и в Москве. Но размер этих гололедных явлений не превышал 1 миллиметр. И, собственно говоря, он надолго не сохраняется. Когда температура становится положительной, этот гололед исчезает", – рассказала Позднякова.

При этом в предстоящие выходные прогноз будет более предсказуемым, чем на начало следующей недели, отметила метеоролог. В частности, в субботу, 22-го числа, в течение всего дня пройдут небольшие осадки, а температура останется положительной.

"В Москве минимальная температура составит 0 – плюс 2 градуса, а в дневные часы – плюс 1 – плюс 3 градуса. Это несколько выше климатической нормы", – уточнила эксперт.

В свою очередь, воскресенье, 23 ноября, начнется с небольшого снега ночью, а днем осадки будут смешанными при температуре около 0 градусов, заключила метеоролог.

Ранее москвичам обещали очередную волну тепла, которая накроет столичный регион 21 ноября. Атмосферный фронт с запада принесет облачную погоду и небольшие осадки в смешанной фазе.

При этом сильных снегопадов и похолодания в регионе в ближайшие 10 дней не предвидится. На этой и в начале следующей недели температура окажется выше нормы примерно на 2 градуса.