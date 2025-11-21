ГАИ призвала водителей к внимательности из-за мокрого снега в Москве

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале призвала водителей к внимательности из-за мокрого снега, который наблюдается в городе. Особую осторожность автомобилистов попросили проявлять при движении по мостам и путепроводам.

Кроме того, водителям порекомендовали увеличить дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также снижать скорость. Пешеходам посоветовали переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить видимость на дорогах, используя для этого светоотражающие элементы.

В свою очередь, столичный Дептранс заявил, что в течение дня для поездок по городу лучше использовать городской транспорт.

По данным департамента, средняя скорость движения в городе составляет 32 километра в час. Интенсивное движение сейчас наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовой-Спасской, внешней стороне ТТК в районе Сущевского Вала, Ярославском шоссе по направлению в центр.

"Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговой, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы, на МКАД и вылетных магистралях", – добавили в Дептрансе.

Москвичей предупредили, что на движение в городе могут влиять короткий рабочий день, низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы на дороге, небольшие аварии.

Кроме того, Гидрометцентр России продлил до 00:00 24 ноября желтый уровень погодной опасности в столице. Это связано с ожидаемой гололедицей на дорогах. Помимо этого, аналогичное предупреждение действует до 10:00 22 ноября в Москве и Подмосковье из-за возможного тумана.

В пятницу, 21 ноября, ожидаются не только небольшие осадки в виде снега с дождем, но и гололедица на дорогах. Температура днем в столице будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до плюс 5 градусов. Ночью столбик термометра в Москве опустится до 0 градусов, по области – до минус 1 градуса.

В настоящее время снегом покрыто около 90% территории России, в том числе Северо-Западный федеральный округ. При таянии покрова в некоторых регионах этот показатель может упасть до 87%. Тем не менее к концу недели почти весь Приволжский федеральный округ освободится от снега.

