Снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 21 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде снега с дождем прогнозируются в Москве в пятницу, 21 ноября. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до плюс 5 градусов. Ночью температура воздуха в Москве опустится до 0 градусов, по области – до минус 1 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В Московском регионе в пятницу, 21 ноября, стартует очередная волна тепла. Столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Он сохранит погоду облачной и принесет небольшие осадки в смешанной фазе.

Кроме того, 24 ноября на Москву может обрушиться ледяной дождь. По прогнозу синоптиков, все начнется со снега, после чего в столице начнется ледяной дождь. Во второй половине дня осадки продолжатся в виде дождя, а температура будет уже положительной.