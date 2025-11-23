Минувшей ночью в Москве выпало от 0,9 до 6 мм осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От 0,9 до 6 миллиметров снежных осадков выпало в Москве в ночь на 23 ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Зима предприняла очередную попытку сформировать снежный покров. Минувшей ночью в столичном регионе прошел снег. На севере региона его было совсем немного, не более 1 миллиметра в жидком эквиваленте, в центральной части выпало от 2 до 5 миллиметров осадков, в южных районах местами до 6 миллиметров", – отметил синоптик.

Согласно данным базовой метеостанции города ВДНХ, в осадкомеры попало 0,9 миллиметра осадков, продолжил эксперт. При этом в других станциях столицы показатели варьировались от 0,9 миллиметра в Тушино до 5 миллиметров на Балчуге.

При этом в Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – там зафиксировали 6 миллиметров. В связи с этим в некоторых местах региона сформировался снежный покров, однако о его толщине станет известно после 09:00, уточнил метеоролог.

Днем в воскресенье, 23 ноября, в мегаполисе ожидается до 2 градусов тепла. Причем синоптики заверили, что существенных осадков не ожидается.

Однако снежная погода прогнозируется в Москве в понедельник, 24-го числа. Столбики термометров в ночное время будут варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – между минус 2 и плюс 3 градусов.

Тем не менее настоящей зимы не будет в столице до конца ноября, сообщила ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе погоду будет определять атлантический циклон, который принесет осадки разной интенсивности.