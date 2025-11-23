Форма поиска по сайту

23 ноября, 08:25

Общество

Минувшей ночью в Москве выпало от 0,9 до 6 мм осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От 0,9 до 6 миллиметров снежных осадков выпало в Москве в ночь на 23 ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Зима предприняла очередную попытку сформировать снежный покров. Минувшей ночью в столичном регионе прошел снег. На севере региона его было совсем немного, не более 1 миллиметра в жидком эквиваленте, в центральной части выпало от 2 до 5 миллиметров осадков, в южных районах местами до 6 миллиметров", – отметил синоптик.

Согласно данным базовой метеостанции города ВДНХ, в осадкомеры попало 0,9 миллиметра осадков, продолжил эксперт. При этом в других станциях столицы показатели варьировались от 0,9 миллиметра в Тушино до 5 миллиметров на Балчуге.

При этом в Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – там зафиксировали 6 миллиметров. В связи с этим в некоторых местах региона сформировался снежный покров, однако о его толщине станет известно после 09:00, уточнил метеоролог.

Днем в воскресенье, 23 ноября, в мегаполисе ожидается до 2 градусов тепла. Причем синоптики заверили, что существенных осадков не ожидается.

Однако снежная погода прогнозируется в Москве в понедельник, 24-го числа. Столбики термометров в ночное время будут варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – между минус 2 и плюс 3 градусов.

Тем не менее настоящей зимы не будет в столице до конца ноября, сообщила ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе погоду будет определять атлантический циклон, который принесет осадки разной интенсивности.

Температура воздуха в Москве составит 1 градус днем 23 ноября

