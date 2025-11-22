Форма поиска по сайту

22 ноября, 10:26

Общество

Постепенное похолодание ожидается в Москве с 22 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ожидается постепенное похолодание с выходных, 22 и 23 ноября, до середины недели, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По данным синоптиков, москвичей ждут колебания температуры от минус 5 до плюс 3 градусов. Прогнозируются переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя и снега.

"Ночью в воскресенье, 23 ноября, температура воздуха понизится до минус 2 градусов. Будет облачно, небольшой снег. Днем ожидается до 2 градусов тепла, существенных осадков не ожидается", – говорится в сообщении.

При этом в ночь на понедельник, 24 ноября, температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. Возможны небольшие осадки и гололедица. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. Также возможно усиление ветра, его порывы могут достигать 12–14 метров в секунду.

В ночь на вторник, 25 ноября, прогнозируется похолодание до минус 5 градусов. Днем – до плюс 3. А в среду, 26 ноября, максимальная температура составит плюс 2 градуса.

В субботу, 22 ноября, в Москве ожидаются небольшие осадки и температура до 2–4 градусов тепла. Местами возможна гололедица.

При этом настоящей зимы не будет в столице до конца ноября, сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По словам синоптика, на следующей неделе погоду будет определять атлантический циклон. Он принесет осадки разной интенсивности.

Температура воздуха в Москве составит 3 градуса 22 ноября

