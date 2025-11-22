Небольшие осадки и до 4 градусов ожидаются в Москве 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в субботу, 22 ноября, ожидаются небольшие осадки и температура до 2–4 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам, москвичей ждет облачная погода. Местами возможна гололедица.

В ночь на воскресенье, 23 ноября, температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба.

При этом в Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от 1 до плюс 6 градусов.

Настоящей зимы не будет в столице до конца ноября, сообщила ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По словам синоптика, на следующей неделе погоду будет определять атлантический циклон. Он принесет осадки разной интенсивности.

Однако снежная погода ожидается в Москве в понедельник, 24 ноября. Столбики термометров в ночное время будут варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – между минус 2 и плюс 3 градусов.